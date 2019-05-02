Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra ormanda sağ bulundu (8)

BULUNDUKLARI YER GÖRÜNTÜLENDİ

Rize'nin Fındıklı ilçesinde kaybolan ve 17 saat sonra bulunan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5) geceyi geçirdikleri ormanlık görüntülendi. Merkez Mahallesi'ndeki park alanından, sokak köpeğinin peşinden koşarak, ayrılan ve girdikleri patika yolda sık çalılık ve dikenle kaplı ormanda kaybolan çocuklar, çalılıkta otururken bulunmuştu. Çocukların ormana giderken, kullandıkları patika yolun dikenliklerle kaplı olduğu görüldü.

Kayıp 2 çocuğu bulan ekipte yer alan, bölge sakinlerinden İbrahim Sarı, "Buraya geldiğimizde ben çok heyecanlandım, ayaklarım titriyordu. Çocuklar ilk önce bağırdı, köpekleri duyunca. Kurtarma ekipleri, hep beraber çocukları kucağına aldı. Çok etkilendiler, gerçekten çok mutlu olduk. Çocuklar burada oturuyorlardı, köpekleri duyunca ayağa kalktılar ve ses verdiler. Biz de uzaktan seslendik, korkmayın geliyoruz, diye. Ben bile zor geldim buraya, çocukların nasıl geldiği enteresan bir konu. Çocuklara Allah yardım etmiş" diye konuştu.

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