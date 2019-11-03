Son Dakika
Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (3)
MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI Rize’nin Anbarlı Yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine jandarmanın bilgilendirdiği özel idaresi ekipleri iş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma...
GENEL 02.11.2019, 19:02
MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI
Rize’nin Anbarlı Yayla yolunda mahsur kalan 6 kişi, jandarma ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine jandarmanın bilgilendirdiği özel idaresi ekipleri iş makinesi ile kardan kapalı yayla yolunu ulaşıma açarak, mahsur kalanlara ulaştı. 6 kişi araçlarıyla ilçe merkezine indirildi.
Yaylada mahsur kalan Doğan Birben, "Yaylada evimizi kapatmaya gelmiştik. Aniden kar yağınca yayla yolunda mahsur kaldık. Jandarmaya haber verdik. Gözümüz yolda kaldı. 'Bu gece yolda mı kalacağız?' diye endişe ettik. Ekipler geldi bizi kurtardı" dedi.
9°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
|İmsak
|06:03
|Güneş
|07:30
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:39
|Akşam
|18:06
|Yatsı
|19:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|10
|16
|5. Başakşehir
|10
|16
|6. Galatasaray
|10
|16
|7. Sivasspor
|9
|15
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Konyaspor
|10
|13
|10. Göztepe
|10
|12
|11. Gaziantep FK
|9
|12
|12. Kasımpaşa
|9
|11
|13. Denizlispor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|4. Fatih Karagümrük
|9
|16
|5. Balıkesirspor
|9
|16
|6. Altay
|10
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Adanaspor
|10
|8
|16. Giresunspor
|9
|8
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Chelsea
|11
|23
|4. Leicester City
|10
|20
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|10
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Wolverhampton
|11
|13
|12. West Ham
|11
|13
|13. Tottenham
|10
|12
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|10
|10
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Atletico Madrid
|12
|21
|4. Sevilla
|12
|21
|5. Granada
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Levante
|12
|17
|9. Valencia
|12
|17
|10. Athletic Bilbao
|11
|16
|11. Getafe
|11
|16
|12. Osasuna
|11
|15
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Real Betis
|12
|13
|15. Eibar
|11
|12
|16. Deportivo Alaves
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|11
|5