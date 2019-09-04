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Rize'de heyelan altında kalan 4 otomobilden 2'sine ulaşıldı
RİZE'de sağanak yağış sırasında meydana gelen heyelanda çöken istinat duvarının altında kalan 4 araçtan 2’sine ulaşıldı. Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi altında ezilen araçlar hurdaya dönerken, diğer araçlara ulaşmak ve bina...
GENEL 04.09.2019, 12:58
RİZE'de sağanak yağış sırasında meydana gelen heyelanda çöken istinat duvarının altında kalan 4 araçtan 2’sine ulaşıldı. Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi altında ezilen araçlar hurdaya dönerken, diğer araçlara ulaşmak ve bina çevresinde hafriyat çıkarma çalışması da devam ediyor.
Boğaz Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında sağanak sırasında meydana gelen heyelanda Yamaç Evler Sitesi'nin istinat duvarı çöktü, park halindeki 3 otomobil toprak altında kaldı. 12 katlı, 48 daireli sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği alanda toprak altında kalan otomobillerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
2 ARACA ULAŞILDI
Şu ana kadar alandan yaklaşık 500 kamyon toprak çıkarılan siteden, toprak altında kalan 4 araçtan 2'sine ulaşıldı. Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi altında ezilen araçların hurdaya döndüğü dikkat çekti.
'BİNANIN TEMELİNDE SIKINTI YOK'
Bina sakinlerinden Ali Kuleli, ekiplerce yürütülen incelemelerde binanın temelinde bir sorun olmadığını söyledi. Kuleli, "Binanın gözle görülen taşıyıcı sisteminde en ufak sıkıntı görmüyor. Arkadaşlarla beraber muayene için içeriye girdik. Taşıyıcı kolonlarda hiçbir sıkıntı yoktur. Binanın sol tarafında bulunan yönetici ofisinin tuğla kısmı zarar görmüştür" dedi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan site önünde biriken toprak yığının kaldırılması için belediye ekiplerinin 3 iş makinesi ve 9 kamyon ile başlattığı çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 25 bin ton toprak çıkarılan alanda, çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Bu arada Rize Valisi Kemal Çeber de geldiği bölgede çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı, site sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Boğaz Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında sağanak sırasında meydana gelen heyelanda Yamaç Evler Sitesi'nin istinat duvarı çöktü, park halindeki 3 otomobil toprak altında kaldı. 12 katlı, 48 daireli sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği alanda toprak altında kalan otomobillerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
2 ARACA ULAŞILDI
Şu ana kadar alandan yaklaşık 500 kamyon toprak çıkarılan siteden, toprak altında kalan 4 araçtan 2'sine ulaşıldı. Tonlarca ağırlıktaki toprak kütlesi altında ezilen araçların hurdaya döndüğü dikkat çekti.
'BİNANIN TEMELİNDE SIKINTI YOK'
Bina sakinlerinden Ali Kuleli, ekiplerce yürütülen incelemelerde binanın temelinde bir sorun olmadığını söyledi. Kuleli, "Binanın gözle görülen taşıyıcı sisteminde en ufak sıkıntı görmüyor. Arkadaşlarla beraber muayene için içeriye girdik. Taşıyıcı kolonlarda hiçbir sıkıntı yoktur. Binanın sol tarafında bulunan yönetici ofisinin tuğla kısmı zarar görmüştür" dedi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan site önünde biriken toprak yığının kaldırılması için belediye ekiplerinin 3 iş makinesi ve 9 kamyon ile başlattığı çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Yaklaşık 25 bin ton toprak çıkarılan alanda, çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Bu arada Rize Valisi Kemal Çeber de geldiği bölgede çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı, site sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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