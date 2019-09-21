Rize'de boyları küçük 1 ton balığa el konuldu

RİZE'de denetimlerde asgari avlanabilir boydan daha küçük olan 1 ton balığa el konuldu.



Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri Rize Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı. Sahil Güvenlik (SAGET34) Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde asgari avlanabilir boydan daha küçük olan 75 kasa hamsi, 11 kasa istavrit ve 6 kasa barbun olmak üzere toplam 1 ton balığa el konuldu. Denetimlerde belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan 2 işletmeye idari para cezası uygulandı.



Rize’de ticari olarak avcılığı ve satışı yapılan önemli türlerin '4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı'nı düzenleyen tebliğe göre asgari avlanabilir boy limitleri hamsi için 9, istavrit, mezgit ve barbun 13, lüfer 18, palamut 25 ve kalkan balığı ise 45 santimetre olarak belirlenmişti.