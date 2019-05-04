Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...

Rize'de baran engereği görüldü

Aytekin KALENDER/HEMŞİN,(Rize), () - RİZE'nin Hemşin ilçesinde, Türkiye'de endemik olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde asgari risk kategorisinde yer alan zehirli 'baran engereği' yılanı görüldü. Hemşin ilçesinde...

Rize'de baran engereği görüldü

Aytekin KALENDER/HEMŞİN,(Rize), () - RİZE'nin Hemşin ilçesinde, Türkiye'de endemik olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde asgari risk kategorisinde yer alan zehirli 'baran engereği' yılanı görüldü.
Hemşin ilçesinde vatandaşlar tarafından görülen bir yılan paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla ilçeye gelerek, incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, yılanın Türkiye'de endemik olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde asgari risk kategorisinde yer alan zehirli 'baran engereği' türü olduğunu belirledi. 
Karadeniz'de tarım arazilerinde görülen ve zehirli olmasına rağmen çok uysal bir yılan türü olarak bilinen baran engereği, üstüne basılmadığı ve ya çok sıkıştırılmadığı sürece insanlara zarar vermiyor. 60 santimetreye kadar boya sahip, ince boyunlu bir engerek türü olan yılanın başının üst önü ve ortası küçük karinasız pullar, diğer kısımlarında ise iri plakalar yer alıyor. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Bülbül, yılan türünün endemik olduğunu belirterek, "Nesli tehlike altındaki kategoride değil. Asgari risk dediğimiz kategoride yer alıyor. Türün öldürülmemesi ve korunması yönünde uyarılar da bulunuyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328