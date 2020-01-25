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Rize'de 56 köy yolu ulaşıma kapalı
GENEL 25.01.2020, 17:10
RİZE’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 159 köy yolundan 103’ü ulaşıma açıldı. Kapalı 56 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Rize merkez ve ilçelerinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdare ekiplerinin 40 iş makinası ve 76 personel ile sürdürdüğü karla mücadele çalışmaları sonucunda, 103 köy yolu ulaşıma açıldı. Sabah erken saatlerinden itibaren başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarda öncelik hasta bulunan köylerin yollarına verildi. Ana yolların açılmasıyla köylere ulaşım büyük oranda sağlanırken, ara yolların kardan temizleme çalışmaları ise devam ediyor. Kar yağışının durduğu kentte, kapalı 56 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Rize merkez ve ilçelerinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdare ekiplerinin 40 iş makinası ve 76 personel ile sürdürdüğü karla mücadele çalışmaları sonucunda, 103 köy yolu ulaşıma açıldı. Sabah erken saatlerinden itibaren başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarda öncelik hasta bulunan köylerin yollarına verildi. Ana yolların açılmasıyla köylere ulaşım büyük oranda sağlanırken, ara yolların kardan temizleme çalışmaları ise devam ediyor. Kar yağışının durduğu kentte, kapalı 56 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
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