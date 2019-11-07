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Rize Baro Başkanı: Genel kurul çağrıları birliğimize zarar veriyor
RİZE Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz"...
GENEL 07.11.2019, 14:43
RİZE Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz" dedi.
Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, yazılı açıklama yaptı. Peçe, açıklamada, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik çağrıları uygun bulmadıklarını belirterek, "Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye’nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Bu nedenle olağanüstü genel kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz" dedi.
Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe, yazılı açıklama yaptı. Peçe, açıklamada, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik çağrıları uygun bulmadıklarını belirterek, "Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar verdiğini düşünüyoruz. Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken, Türkiye’nin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız. Bu nedenle olağanüstü genel kurul çağrılarını doğru bulmuyoruz" dedi.
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