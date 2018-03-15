Rize- Artvin Havalimanı'nda 10 milyon ton taş dolguya ulaşıldı

Aytekin KALENDER- Bayram Ali SARI/PAZAR (Rize), () - RİZE’nin Pazar ilçesi Yeşilköy köyünde, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı'nda, çalışmalar sürdürülüyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan ikinci hafriyat gemisiyle de aralıksız malzeme taşınan denizdeki dolguda, yaklaşık 10 milyon ton taş kullanıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan 2017 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize- Artvin Havalimanı için 266 hektarlık alanda 88,5 milyon ton taş kullanılacak. Kamyonlarla aralıksız malzeme taşınan alanda, 500 metre uzunluğunda bağlantı yolu yapıldı. Bu yol üzerinden kamyonlarla taşınan malzemeyle deniz dolgusuna devam ediliyor. Kamyonların yanı sıra devreye alınan ikinci hafriyat gemisiyle de deniz dolgusuna başlandı. Proje sahasına 3- 7 kilometre uzaklıktaki Hisarlı ve Subaşı taş ocaklarından kamyonlarla taşınan taşlar, bağlantı yolu ile denize dökülüyor. 2 hafriyat gemisine kamyonlarla doldurulan taşlar, açıkta 27 metre derinlikte denize dökülüyor. Mendirek içi alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplamda 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu yapılacak havalimanı projesi alt yapı inşaatı yaklaşık 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Aralıksız malzeme taşınan havalimanı dolgusunda yaklaşık 10 milyon ton taş, kullanılırken, yüzde 11’lik bölümü de tamamlandı.

RİZE- ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı Rize- Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88,5 milyon ton taşın kullanılacağı dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında, Türkiye'nin 56'ncı ve denize dolgu 2'nci havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanması ve yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen Rize- Artvin Havalimanı'nın inşaatı alt yapı işleri 1 milyar 78 milyon liraya mal olacak. Havalimanının, 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması planlanıyor.



FOTOĞRAFLI