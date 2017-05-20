Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu için taş ocağı açılmasına tepkiler sürüyor

Muhammet KAÇAR / PAZAR(Rize), () - RİZE’nin Pazar İlçesi Yeşilköy Köyü’nde 88.5 milyon ton taş dolgu üzerine inşa edilecek olan Rize- Artvin Havalimanı'nda kullanılacak malzemenin alınması için açılacak taş ocaklarına yönelik tepkiler sürüyor. Pazar İlçe meydanında toplanan grup, taş ocakları için alınan, 'Acele Kamulaştırma' kararının geri çekilmesini istedi, horon ve türkülerle tepkilerini dile getirdi.

Pazar ilçe meydanında bir araya gelen Subaşı, Sivrikale ve Hisarlı Köyü sakinleri, 'Ata ocağımız taş ocağı olmasın ' yazılı tişörtler giydi, 'Vadimizde taş ocakları istemiyoruz' yazılı pankart açtı. Havalimanına karşı olmadıklarını ancak köylerinde taş ocağı istemediklerini belirten yöre sakinleri, bölgede halen faaliyette olan taş ocaklarından alım yapılarak havalimanı dolgusunun yapılmasını istedi. Grup adına açıklama yapan İbrahim Karaca, köylerinin taş ocağı olmasını istemediklerini belirterek, 'Burada kimin hayatı çalınıyor, kimin köyü dolgu olarak kime veriliyor?' diye sordu. Müteahhidin kamu yararını değil kendi yararını düşündüğünü belirten Karaca şunları söyledi:

"Müteahhit alacağını alır gider, size bir köy cesedi ve mezarlık sessizliği bırakır. Onun için en yakın yer en az maliyetli yerdir. En düşük maliyet ise en yüksek kar demektir. Kamuya zarar veren acele kamulaştırma kararından vazgeçilmelidir. Çünkü- kamu biziz ve bize kamu yararı diye yutturulan şey aslında kamu zararıdır. Yerleşik yaşam alanımız üzerinde pazarlık yapılamaz. Karnımızı doyurarak bize bir iyilik yapacaksınız ama bunu karaciğerimizden kestiğiniz parça ile yapacaksınız öyle mi? Bizimle bunun pazarlığını mı yapıyorsunuz? Zor kullanarak mı keseceksiniz ciğerimizi?"

KÖYÜMÜZÜ TERKEDECEĞİZ

Yaşam alanlarının taş ocağı ile cehenneme çevrileceğini söyleyen Karaca, "Köyümüzü mecburen bir daha dönmemek üzere terk edeceğiz. Buralarda yaşam koşulları ortadan kalkacak. Çocukluktan beri biriktirdiğimiz bu saklı cennete dair hikayeleri, torunlarımıza, köyümüz yerine bir apartman dairesinde anlatabileceğiz. Ruhumuzdaki gerilimin sebebi budur. Burada 120 dakikalık bir dizi film fantezisinden bahsetmiyoruz. Gereken taşı toprağı başka yerden veya kullanımı devam eden ocaklardan sağlayın, yaşam alanımıza dokunmayın" dedi, doğalarına, sularına ve topraklarına sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyledi.

ÖDP GENEL BAŞKANI TAŞ: İNSANLARIN HAYATI BU KADAR UCUZ DEĞİL

Protestoya destek veren ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da, kendi köyünü de kapsayan taş ocaklarına tepki gösterdi ve şunları söyledi:

"Şirketin amacı sadece havaalanına taş vermek değil, aynı zamanda 10 yıllık bir yetki alarak bütün bölgeyi taşlandırmak. Vadiyi gören insanlar, 'yazıktır, günahtır' diyor. Suyumuz, bütün yaşam alanlarımız tehlike altında. Hiç kimseye sormadan ve yöre halkının onayını almadan yukarıdan dayatmalarla projeler geliştiriliyor. İnsanların yaşamlarını bitiren, öldüren, doğayı yıkan ve tahrip eden, çölleştiren bir yaklaşım anlayışı var. Buna itiraz ediyoruz. Biz burada yaşıyoruz. Bu taş ocaklarının yapılması 3 köyün bütünüyle yok olması demektir. İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil. Acele kamulaştırma kararından vazgeçilmesini talep ediyoruz."

Protestoya katılan Karadenizli sanatçı Gökhan Birben de, "Bu yağan yağmur değil, bulutların göz yaşı' türküsünü seslendirdi. Tulum eşliğinde bir süre horon oynayan kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

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