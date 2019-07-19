Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

'Rinti'nin yuvası Ankara Barosu oldu

ANKARA Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın sokakta bulduğu 'Rinti' adı verilen yavru köpeğin bakımını, baronun sosyal tesis görevlileri üstlendi. Rinti'nin, baronun sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafı binlerce beğeni aldı.  Ankara...

'Rinti'nin yuvası Ankara Barosu oldu
ANKARA Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın sokakta bulduğu 'Rinti' adı verilen yavru köpeğin bakımını, baronun sosyal tesis görevlileri üstlendi. Rinti'nin, baronun sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafı binlerce beğeni aldı. 
Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Çankaya İncek'teki evinden çıkarken bahçe kapısının önünde köpek sesi duydu. Sağkan, annesi olmayan yavru köpeği alıp, Ankara Barosu'nun Gölbaşı'nda bulunan sosyal tesislerine götürdü. Burada süt verilerek karnı doyurulan yavru köpeğe, çalışanlar tarafından 'Rinti' adı verildi. Rinti, yeni evine kısa sürede alışırken, baronun sosyal medya hesabından köpeğin bir fotoğrafı paylaşıldı. "Annesini kaybetmiş bir halde sokakta ağlarken bulunan Rinti, dosta korku düşmana güven vermek üzere Ankara Barosu Av. Özdemir Özok Sosyal Tesisi’nde bekçi olarak işe başlamıştır. Tüm meslektaşlarımız ve kamuoyuna sevgiyle duyurulur" notuyla paylaşılan fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.