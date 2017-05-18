Rıdvan Gölük: ABD, Rusya'nın uzaya Yuri Gagarin'i gönderdiğini Karamürsel'deki üssünden öğrendi

Ergün AYAZ/ İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Müze Müdür Vekili Rıdvan Gölcük, geçmişte ABD'nin, Karamürsel'de istihbarat için kullandığı fil kafesi ile dönemin Sovyetler Birliği'ni dinlediğini belirterek, "İstihbarat için fil kafesi diye bir yapı bulunuyordu. Amerika bununla Sovyetleri dinliyordu. Yuri Gagarin'in uzaya gittiği buradan dinledi" dedi.

Kocaeli Müzesi Seniha Sami Moralı Konferans Salonu'nda Müzeler Haftası nedeniyle düzenlenen konferansa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Kocaeli Müze Müdür Vekili Rıdvan Gölcük, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Taner Aksoy, Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Soner Kılıç ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Müze Müdür Vekili Rıdvan Gölcük, 'Rus Salatasından Amerikan Salatasına' başlığı altında Türk-Amerikan ilişkilerinin Kocaeli'ne yansıması hakkında açıklamalarda bulundu.

KAPATILAN ASKERİ ÜSDEN 6 ANFORA GELDİ

Rıdvan Gölcük, 2016 müze döküm kayıtlarına bakarken bir şey fark ettiğini belirterek, " 6 tane amforumuz var. Bunların gelişlerinde diyor ki; Karamürsel Askeri Hava Üssü. Geliş tarihi ise 1975 ve 10'uncu ay olarak dikkat çekiyor" diyerek, bunun Kıbrıs çıkartmasıyla ilgili bir anısı olduğunu söyledi. Rıdvan Gölcük, şöyle dedi:

"Onu biliyoruz, o yüzden bu konuya eğildik. Çok ilginç sonuçlarla karşılaştık. 1974 yılında Kıbrıs'a çıkartma yapılıyor. Çıkarma yaptığımız için Amerika bunu istemiyor ve ambargo koyuyor. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ise, 'Madem ambargo koydun. Türkiye'deki Amerikan üslerini boşaltın' diyor. Bunun üzerine Amerikan üslerini boşalttıktan 15 gün sonra Karamürsel Askeri Üssü'nden yani Amerikalılıkların kullandığı üsten 6 tane amfora geliyor."

YURİ GAGARİN'İN UZAYA ÇIKTIĞI KARAMÜRSEL'DEN ÖĞRENİLDİ

ABD'nin, Sovyetler Birliği'nin uzaya insan göndereceğini Karamürsel'deki 'fil kafesi' sayesinde öğrendiğini söyleyen Rıdvan Gölcük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay şu ki; Karamürsel Askeri Hava Üssü'nün önemi 1950'li yıllarda ortaya çıkıyor. Çünkü burada istihbarat için fil kafesi diye bir yapı bulunuyor. Amerika bununla Sovyetleri dinliyor. Ve en önemli konulardan biri ise 1961 yılında Yuri Gagarin'in uzaya gittiğini buradan dinleniyor. Rusya dışında dünyada bunu ilk bilen tek yer Karamürsel oluyor. Bu anlamda bizim için çok önemli. CIA eski başkanı da bununla ilgili bir anısında yazmış. Çünkü bizde konuşulan bir konu değildi. Kısaca uzaya adam gönderilmesini ilk kez Karamürsel Askeri Üssü öğreniyor."

ABD'Lİ ASKERLER TARİHİ ESERLERİ ÜLKELERİNE GÖTÜRMÜŞ

Rıdvan Gölcük, Karamürsel'deki bulunan eserlerin ABD'ye götürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer bir konu ise yaptığımız araştırmalar sonucu şu ortaya çıktı. Karamürsel Askeri Üssü'nde çalışan Amerikalılar çeşitli tarihlerde Karamürsel'de buldukları ya da topladıkları eserleri Amerika'ya götürmüşler. 2014 yılında bu Amerikan askerlerden birinin çocuğu iki tane amforayı büyükelçiliğimize teslim etti. Yine 2010 yılında buradan gitmiş bir yazı teslim edildi. Bizim müzemize 1975 yılında gelen eserlerde öyle anlaşılıyor ki Amerikalılar oradan eserleri çıkartmışlar. Çünkü burası Helenapolis Antik Kenti'nin üstünde kurulmuş bir üs idi. Yani tarihi bir dokunun üzerindeydi. Belki eserler o dönem Amerika'ya gidecekti ama siyasi karar, Kıbrıs çıkarması, Amerika'nın ambargo koyması, üslerin boşaltılması sebebiyle bu eserler yıllar sonra müzeye geliyor. Bizim yaptığımız araştırmada bu hikayeyi keşfettik."



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