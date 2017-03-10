Rezidansta yangın korkuttu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA () - BURSA’da 11 katlı rezidansın son katında yangın çıktı. Yangın söndürme sistemi çalışmadı, dumandan etkilenerek katlarda mahsur kalanlar güçlükle tahliye edildi.

Merkez Nilüfer İlçesi, 23 Nisan Mahallesi Köroğlu Caddesi üzerinde bulunan rezidansın son katında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Katlarda bulunan yangın söndürme sistemi devreye girmedi, bir çok kişi dumanla dolan katlarda mahsur kaldı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek dumandan etkilenip katlarda mahsur kalanları güçlükle tahliye etti. Ambulansta müdahale edilen bu kişilerden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Rezidansta yangın itfaiye tarafından söndürülürken, son kat kullanılmaz hale geldi.

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