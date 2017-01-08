Reyhanlı’da iki aile arasındaki 15 yıllık husumet sona erdi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Abusultan Baggara Aşireti'ne mensup Sarraç ve Kaya aileleri arasındaki 15 yıllık husumet, düzenlenen 'barış yemeği' ile sona erdi.

Sarraç ve Kaya aileleri arasındaki husumet, akrabaların yoğun çabaları sonucu ilçeye bağlı Varışlı Mahallesi'nde düzenlenen 'barış yemeği' ile sona erdi. İki ailenin bireyleri birbirleriyle ile tek tek tokalaşarak barıştı. 15 yıllık husumetin sona ermesi nedeniyle düzenlenen yemeğe AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, Reyhanlı Kaymakamı Tuncay Dursun, Kumlu Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, İlçe Müftüsü Murat Akçay, aşiret üyeleri, Sarraç ve Kaya aileleri ve diğer davetliler katıldı.

Sarraç ailesi adına konuşan Habib Sarraç ve Kaya ailesi adına konuşan Abdurrahman Kaya, aslında kendilerinin akraba olduklarını belirterek husumetin sona ermesinden ve barışla sonuçlanmasından duydukları memnunluğu dile getirdi. Törene katılanlar daha sonra birlikte yemek yedi.

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