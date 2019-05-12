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Reyhanlı şehitleri yakınları duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gitti

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin hayatını kaybettiği 11 Mayıs 2013’teki terör saldırısında, Reyhanlı Şehitler Derneği başkan ve üyeleri,  MİT ve emniyetin başarılı operasyonu ile yakalanan ve tutuklu bulunan Yusuf Nazik ile...

Reyhanlı şehitleri yakınları duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gitti
HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin hayatını kaybettiği 11 Mayıs 2013’teki terör saldırısında, Reyhanlı Şehitler Derneği başkan ve üyeleri,  MİT ve emniyetin başarılı operasyonu ile yakalanan ve tutuklu bulunan Yusuf Nazik ile Aykan Hamurcu’nun duruşmasına katılmak üzere Ankara’ya gitti.
Reyhanlı’dan hareket etmeden önce, Şehitler Anıtı önünde açıklama yapan Reyhanlı 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, yarınki mahkemeden çıkacak güzel bir sonuçla tüm şehit ailelerinin mutlu olacağını söyledi. Başkan Tuna şöyle dedi:
"Devletimizin, MİT ve diğer emniyet yetkililerin başarılı operasyonu ile yakalanan ve halen duruşmaları Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik ile Aykan Hamurcu’nun duruşmasını takip edeceğiz. Herkes bilsin ki, bütün dünya uyusa da bizler şehit aileleri olarak uyumuyoruz, ayaktayız ve mahkemenin takipçisi olacağız. Hatta arkasında kim varsa o katillerin de takipçisiyiz. Bu mahkemeden çıkacak güzel bir sonuçla tüm şehit aileleri olarak mutlu olacağız.”

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