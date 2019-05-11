Reyhanlı'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’te yaşanan terör saldırısının 6'ncı yıl dönümünde hayatını kaybeden 53 kişi düzenlenen törenle anıldı.İlk tören belediye binası yakınındaki patlamanın yaşandığı yerde yapıldı. İki ayrı patlamada yakınlarını kaybedenler ellerinde kayıplarının fotoğraflarıyla patlamanın olduğu bölgeye geldi. Burada İlçe Müftüsü Murat Akçay’ın dua etmesinden sonra ikinci patlama yeri olan PTT yakınına hareket edildi.Grup daha sonra Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, emniyet ve askeri yetkililer, STK temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşların katıldığı kortej eşliğinde Şehitler Anıtı’na geldi. Buradaki saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra 11 Mayıs terör saldırısında yaşamını yitirenlerin isimleri okundu. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, “Bugün bu acının tarifi yok. 53 kardeşimizi toprağa verdik. Acımız ilk günkü gibi taze. Yarın Anneler Günü. Annelerin devlet büyüklerinden bir isteği var. Şehitlik verilmesini istiyoruz” dedi.Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, hain saldırının üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, acılarının hala ilk günkü gibi olduğunu söyledi.6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BABA ACISIPTT yakınındaki patlamanın yaşandığı sırada motosikleti ile olay yerinden geçerken yaşamını yitiren Mustafa Ayaz’ın oğlu 6 yaşındaki Mustafa Ayaz, babasını istediğini söyledi. Olaydan bir gün sonra, yani babasının toprağa verildiği gün dünyaya gelen Mustafa Ayaz, göremediği babasını istediğini söyleyerek, “Yarın benim doğum günüm. Babamı istiyorum” dedi. Bu arada Koray Cünedioğlu’nun babası Saraç Cünedioğlu ve oğlu Halil’i kaybeden Medine Erdemci ise saldırının 6'ncı yılında acılarının hala taze olduğunu ancak aileler olarak tek isteklerinin kaybettikleri yakınlarına şehitlik verilmesini olduğunu belirtti.

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