Reyhanlı'da erkenci kayısı hasadı başladı

Ferhat DERVİŞOĞLU-Eser PAZARBAŞI/ REYHANLI(Hatay), () - HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, erkenci kayısının hasadına başlandı. Üreticiler bu yıl hava şartları nedeniyle hasadın beklenenden az olduğunu söylüyor.

Üretici Yusuf Yiğitbaş, açık alanda ilk hasadın başlandığı Amik Ovası’nda toplanan kayısının bahçede kilosu 6 liradan satıldığını söyledi. Reyhanlı'da yetişen erkenci kayısının kaliteli olduğunu belirten Yiğitbaş, "Erkenci kayısı başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. İhraç edilen ülkeler arasında Suudi Arabistan ve Ukrayna da yer alırken, yüzde 90’ı Rusya’ya gidiyor" dedi. Erkenci kayısı hasadında bu yılki hava şartları nedeniyle ağaç başına 13-15 kilo ürün alındığını belirten Yiğitbaş, "Bu yıl ki hasat beklediğimiz gibi olmadı, daha çok ürün bekliyorduk. Girdi maliyati de oldukça yüksek olunca kilo başına 6 lira üreticiyi sevindirmedi" diye konuştu.

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