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Restore edilen tarihi okul, belediye hizmet binası ve kütüphane olacak

KÜTAHYA'nın Simav ilçesi Naşa beldesindeki 93 yılık tarihi geçmişe sahip, 2 katlı 5 derslikli tarihi Naşa İlkokulu restore edildi. Binanın üst katı belediye hizmet binası, alt katı ise kütüphane ve okuma salonu olarak hizmet verecek. Simav'ın...

Restore edilen tarihi okul, belediye hizmet binası ve kütüphane olacak
KÜTAHYA'nın Simav ilçesi Naşa beldesindeki 93 yılık tarihi geçmişe sahip, 2 katlı 5 derslikli tarihi Naşa İlkokulu restore edildi. Binanın üst katı belediye hizmet binası, alt katı ise kütüphane ve okuma salonu olarak hizmet verecek.
Simav'ın Naşa beldesindeki 73 yıl hizmet veren ilkokul, 1999 yılındaki depremde hasar görünce eğitime kapatıldı. Atıl durumdaki okul 2011 yılındaki deremde bir kez daha hasar gördü. Tarihi okul binasının ayağa kaldırılması için 2 yıl önce harekete geçildi. 2 katlı, 5 derslikli okulun restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Kütahya İl Özel İdaresi ile Naşa Belediyesi sefer oldu. Yaklaşık 1 milyon lira harcanan okul binası aslına uyun olarak restore edildi. Restorasyonu tamamlanan okul binasının üst katının belediye hizmet binası, alt katının ise kütüphane ve okuma salonu olarak hizmet vereceği bildirildi. Tarihi binanın restore edilmesi belde halkını sevindirdi.
Naşa beldesinde yaşayan Ahmet Çakmak (67), "Tarihi okul binamız, 1924 yılında yapımına başlanıp, 2 yılda tamlanıp, hizmete açılmış. 73 yıl boyunca da eğitime hizmet verdi. Depremde zarar gördüğü içinde uzun yıllardır atıl durumdaydı. Beldemizdeki birçok kişi bu okulda eğitim, öğretim gördü. Hepimizin bu binada anıları var. Restore edildiği için çok mutluyuz. Bu görkemli binamızın tarihe kazandırılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında emeği geçenleri kutluyoruz" diye konuştu.
Belde sakinlerinden İbrahim Yavuz da (47), "Köy halkı olarak çok mutluyuz. Böylesine ihtişamlı ve bir zamanlar tarihe tanıklık eden Cumhuriyet döneminin ilk eğitim yuvalarından biri olan okulumuzun aslına uygun restore edilerek günümüze aktarılmasında emeği geçen büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

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