Restore edilen tarihi Meriç Köprüsü, trafiğe açıldı

EDİRNE'de restorasyonu tamamlanan 400 yıllık tarihi Meriç Köprüsü, yaya geçişinin ardından araç trafiğine de açıldı.



Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan tarihi Meriç Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi Tunca Köprüsü'nün ardından zemin taşlarında çimento kullanılmadan aslına uygun olarak 1.5 ayda restorasyonu tamamlanan Meriç Köprüsü iki hafta önce yaya geçişlerine açılmıştı. Tarihi köprü üzerinde araç geçişleri de başladı. Çalışmalar esnasında Karaağaç Mahallesi'ne geçişler Nato Köprüsü ile Dr. Mehmet Müezzinoğlu köprülerinden sağlanıyordu.



