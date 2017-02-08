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Restore edilen Gökgöl Mağarası'na yoğun ilgi

ZONGULDAK'ta yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Gökgöl Mağarası'nı, restore edilerek yeniden açıldığı 1 Haziran 2016 tarihinden buyana 20 bin 945 kişi ziyaret etti. Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde yol kenarında...

Restore edilen Gökgöl Mağarası'na yoğun ilgi
ZONGULDAK'ta yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Gökgöl Mağarası'nı, restore edilerek yeniden açıldığı 1 Haziran 2016 tarihinden buyana 20 bin 945 kişi ziyaret etti.
Zonguldak- Ankara Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde yol kenarında 2001'de turizme açılan 3 bin 350 metre uzunluğundaki Gökgöl Marağası, ilk 875 metrelik bölümündeki sarkıt, dikit, sütun, bayrak damlataşı, travertenleri ve yer altı deresi ile ilgi görüyor. Her yağmur yağışında içinden geçen derenin taşması sonucu çamurla kaplanması, yürüyüş yolunun çakıl taşlarıyla dolması nedeniyle Ekim 2013'te ziyarete kapatılan, mercan fosillerin bulunduğu mağara, İl Özel İdaresi tarafından 1 milyon 100 bin lira harcanarak yeniden restore edildi. Oluşum aydınlatmaları, yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir terasları yapılan mağara geçen yıl 1 Haziran’da tekrar ziyarete açıldı.
Mağarayı 2001’den 2013 yılına kadar 297 bin 893, restorasyonun ardından 25 Ocak 2017’ye kadar ise 20 bin 945 kişi ziyaret etti. Girişten itibaren 'Fosil Giriş', 'Astım Salonu', 'Harikalar Salonu' ve ‘Mucizeler Salonu’ gibi alanlar bulunan mağarayı açıldığından bu yana toplam 318 bin 838 kişi gezdi.
İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Dilek Kılav, yenilenen yüzüyle Gökgöl Mağarası’nın daha da talep gördüğünü söyledi. Kılav, "Restorasyonun ardından 7 ayda yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etmiş. Geçen yıllara bakıldığı zaman bu rakam bizleri memnun etti. Mağaraya daha fazla talep olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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