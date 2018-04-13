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Restoranı bakanlığın teşhir listesine girince isim değiştirdi

İZMİR'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren ve adı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı teşhir listesine girdikten sonra isim değiştirerek Küçükpark Ocakbaşı olan restoranın sahibi Hüseyin Yıldırım, köfte...

Restoranı bakanlığın teşhir listesine girince isim değiştirdi
İZMİR'in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren ve adı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı teşhir listesine girdikten sonra isim değiştirerek Küçükpark Ocakbaşı olan restoranın sahibi Hüseyin Yıldırım, köfte kıymasının dağılmaması için içine yüzde 1-2 oranlarında tavuk kıyması koyduklarını, fakat bunun sağlığa zararlı olmadığını söyledi. Yıldırım, "Ürünlerimden şu ana kadar ne lezzet ne de sağlık yönünden bir şikayet almadım ve yiyen herkes çok memnun kaldığını ifade ediyor, bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.
Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Küçükpark'ta faaliyet gösteren Londra Dumanlı Köfte isimli restoran, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yayımlanan taklit ya da karışım ürün satan firmalar listesine girince ismi Küçükpark Ocakbaşı olarak değiştirilmiş ve yeni bir anlayışa geçilmişti. Ürünlerinden hiçbir şikayet almadığını belirten restoran sahibi Hüseyin Yıldırım, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, köfte kıymasının dağılmaması ve tat vermesi için yüzde 1-2 oranlarında tavuk kıyması kullandıklarını fakat bunun yasak olduğunu bilmediklerini dile getirerek, "Biz kesinlikle söylendiği gibi at, eşek, domuz eti gibi şeyler kullanmıyoruz. Bugüne kadar ne lezzet yönünden ne de sağlık yönünden hiçbir şikayet almadık. Yüzde 1-2 oranında tavuk kıyması kullanıldığı için adımız bakanlığın listesine girmiş. Onu da zaten şu anda kullanmıyoruz" dedi.

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