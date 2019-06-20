Restoranda kadına yumruk atan sanığa 1.5 yıl hapis verildi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL, () KADIKÖY'de bir restoranda yaptığı gürültüden şikayetçi olduğunu düşündüğü Asuman Bayrak'a, "Senin havan kime" diyerek yüzüne yumruk attığı iddiasıyla yargılanan Abdulkadir İnal, "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada herhangi bir indirime gitmedi.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müşteki Asuman Bayrak ve Avukatı Rukiye Leyla Sürren, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanık Abdulkadir İnal ise duruşmaya katılmadı. Tanık olarak dinlenen Furkan Bal, olayın gerçekleştiği restoranda yemek yediğini belirterek, "Oturduğum masadan kendisini görebiliyordum. Birden kucağında bir çocuk olan bir adamın kendisine yumruk attığını gördüm ve o tarafa yöneldim. Asuman hanım, 'niye vuruyorsun bana' dedi. Bu arada gözlüklü bir adam geldi. Adama 'ne yapıyorsun' dedi. Ben de olaya müdahale etmek istedim. Kucağında çocuk olan adam üzerime doğru yönlendirdi. Olayın öncesinde herhangi bir kavga veya tartışma sesi duymadım" dedi.

RESTORAN SAHİBİ DE TANIK OLARAK DİNLENDİ

Lokantanın sahibi Melih Hocaoğlu da tanık olarak dinlendi. Sanığın olay günü kucağında çocuk ile üst kata gittiğini söyleyen Hocaoğlu, "Sonrasında kavga sesleri geldi. Bizim elemanlar sesleri duyunca yukarıya çıktı. Daha sonra hızlı bir şekilde, neredeyse yuvarlanacak halde kucağında çocukla aşağıya indi ve gitti. Ben yumruk atarken görmedim" dedi.

İNDİRİMSİZ 1.5 YIL

Kararını açıklayan mahkeme, Sanık Abdulkadir İnal'ı, "Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın olay sonrası ve yargılama aşamasındaki davranışlarını gerekçe göstererek cezada herhangi bir indirime gitmedi. Mahkeme cezayı 1 yıl 6 ay süre ile erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de 18 Ağustos 2018 tarihinde bir restoranda yemek yiyen Asuman Bayrak'ın Abdulkadir İnal'ın saldırısına uğradığı belirtiliyor.

Hesap ödeyen Asuman Bayrak'ın, arkasından gelen çocuk gürültüsü nedeni ile arkasına baktığı, ardından ödemeyi yaparak üst kata çıkarak yemeğini yediği, bir süre sonra kucağında çocuğu ile üst kata çıkan Abdülkadir İnal'ın, "Senin havan kime" diyerek Asuman Bayrak'ın gözüne yumruk attığı anlatılıyor.

Müştekinin yüz kemiğinde kırık oluştuğu, yüzünde iyileşmeyecek derecede iz kaldığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Abdulkadir İnal'ın, "Kemik kırılmasına ve yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.