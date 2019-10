Ressamlar iklim değişikliğine karşı siyah poşet giyerek resim yaptı

İZMİR'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da bu yıl ikincisi düzenlenen Sanat Çalıştayı'nda, ressamlar küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için siyah çöp poşetleri giyerek resim yaptı. Tuvalle buluşan fırçalar, iklim değişikliğinin yarattığı dünyayı çizdi.Alaçatı’da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Sanat Çalıştayı'nda, küresel iklim değişikliğine dikkat çekildi. Ressamlar, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuzlukları anlatmak için üzerine siyah çöp poşetleri giyerek, fırçalarını tuvalle buluşturdu. İzmir'in farklı yerlerinden 12 ressamı buluşturan çalıştayı düzenleyen ressam Özlem Yörük, dünyanın her geçen gün kirlendiğini, amaçlarının bu duruma dikkat çekmek ve kirliliğe karşı ses çıkarmak olduğunu belirtti. Yörük, "Sanat nefes demek, yaşam demektir. Maalesef havamız kirli ve gittikçe daha da fazla kirleniyor. O nedenle Alaçatı'da hem buranın tanıtımını sağlamak hem de bu güzel sanat ortamını yaratmak, sanatla birlikte hava kirliliğine dikkat çekmek için böyle bir organizasyonu hayata geçirdik. Her yer yeşil olsun diye çöp poşeti giydik. Çöplerimizi lütfen atmayalım, fosil yakıtları azaltalım" dedi.'YAŞADIĞIMIZ HAVA VE YEDİĞİMİZ ÜRÜNLER SAĞLIKLI DEĞİL'Etkinliğe katılan ressamlardan Ufuk Yılmaz da dünyanın her geçen gün biraz daha kirlendiğini ve yaşanılmaz hale geldiğini belirterek şunları söyledi: "İnsanlar yaşadıkları alanların sadece kendilerine ait olduğunu zannediyorlar. Oysaki hayvanlar ve bitkiler de bizimle beraber. Yaşadığımız hava ve yediğimiz ürünler sağlıklı değil. Sağlıksız besleniyoruz, sağlıksız yaşıyoruz, sağlıksız soluyoruz. Bunu sanatla anlatmak istedik."Ressam Barış Sarıbaş ise dünyanın ve Türkiye'nin değiştiğini, sanatçılar olarak kendilerinin de dünyayı daha güzel bir yere dönüştürmek, değiştirmek için çabaladıklarını aktardı. Sarıbaş, bunun için sanatla dünyaya bir şeyleler söylemeye çalıştıklarını anlattı.‘TAHMİN EDEMEDİĞİMİZ İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’Ressam Oğuz Demir de "Tahmin edemediğimiz iklim değişiklikleri ile karşı karşıyayız. Bu durum hepimizi ciddi şekilde ilgilendiriyor. Herkes üzerine düşenleri yaptığı sürece, bu durum büyük önlemlere, büyük çözümlere dönüşür. Umarım bu çember büyür" dedi.Ressamların yaptığı resimler, Alaçatı Kirli Çıkı Sanat Galerisi'nde 6 Ekim saat 15.30'da sergilenecek.