Son Dakika
Ressam karate hocası
ERZİNCAN'da 36 yıldır karate sporu yapan Özbek İdali (46), öğrencilerini eğitirken, bir yandan da onların resimlerini yapıyor. Bakır üzerine, kara kalem, yağlı boya ve sulu boya resimler çizen karate hocası, bu hobisini öğrencilerine de...
GENEL 28.08.2019, 07:58
ERZİNCAN'da 36 yıldır karate sporu yapan Özbek İdali (46), öğrencilerini eğitirken, bir yandan da onların resimlerini yapıyor. Bakır üzerine, kara kalem, yağlı boya ve sulu boya resimler çizen karate hocası, bu hobisini öğrencilerine de aktarıyor.
Erzincan’da 1983 yılından bu yana aralıksız karate çalışmaları yapan Özbek İdali, hem spor yapıyor, hem de resim çiziyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce öğrenci yetiştiren İdali, antrenman öncesi ya da sonrası boş vakitlerinde resim çalışmaları yapıyor. Siyah Kuşak 5. Dan, Milli Karateci ve Milli Hakem Özbek İdali, öğrencileri antreman yaparken onların kara kalem resimlerini yapıyor, ilgi gösteren öğrencilere de resim yapmayı gösteriyor.
Sportif çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veren Özbek İdali, geçmişte birçok sinema filmi ve reklamlarda oynadığını belirterek, “Babamın karate hayatından etkilenerek, bu spora yöneldim. İlkokul çağlarında öğretmenlerimin yönlendirmesi ile resim sanatına da yoğunlaştım. Herhangi bir kursa gitmedim. Resim hayatımla karateyi aynı anda yapıyorum. Karakalem, yağlıboya resimler yapıyorum, bakır üzerine çalışıyorum. Bu çalışmalarımı öğrencilerimle paylaşıyorum, ilgi gösteren öğrencilerimi de yönlendiriyorum" diye konuştu.
Erzincan’da 1983 yılından bu yana aralıksız karate çalışmaları yapan Özbek İdali, hem spor yapıyor, hem de resim çiziyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzlerce öğrenci yetiştiren İdali, antrenman öncesi ya da sonrası boş vakitlerinde resim çalışmaları yapıyor. Siyah Kuşak 5. Dan, Milli Karateci ve Milli Hakem Özbek İdali, öğrencileri antreman yaparken onların kara kalem resimlerini yapıyor, ilgi gösteren öğrencilere de resim yapmayı gösteriyor.
Sportif çalışmaların yanında sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veren Özbek İdali, geçmişte birçok sinema filmi ve reklamlarda oynadığını belirterek, “Babamın karate hayatından etkilenerek, bu spora yöneldim. İlkokul çağlarında öğretmenlerimin yönlendirmesi ile resim sanatına da yoğunlaştım. Herhangi bir kursa gitmedim. Resim hayatımla karateyi aynı anda yapıyorum. Karakalem, yağlıboya resimler yapıyorum, bakır üzerine çalışıyorum. Bu çalışmalarımı öğrencilerimle paylaşıyorum, ilgi gösteren öğrencilerimi de yönlendiriyorum" diye konuştu.
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0