Resim dersini duvar boyayarak işliyorlar

Selahattin KAÇURU / DOĞUBAYAZIT (Ağrı), () - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde lise öğrencileri resim derslerini ilçedeki cadde ve sokakaların duvarlarını boyayarak uygulamalı işliyor. Resim öğretmeni Cem Doğan, resim dersini sevdirmek için böyle bir uygulama başlattıklarını söylüyor.

Doğubayazıt Ahmedi Hani Anadolu Lisesi resim öğretmeni Cem Doğan, derslerini sınıf yerine ilçenin cadde ve sokaklarında işliyor. Resim dersinde ellerine boya ve fırçalarını alan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte uygun buldukları duvarlara resimler çiziyor. Resim dersini sevdirmek ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için sınıf dışında ders işlediklerini belirten Cem Doğan, "Öğrencilerimiz durumdan son derece memnun. Duvar resim çalışması başladıktan sonra, öğrencilerin verimi ve derse olan ilgisi arttı. Bu da sevindirici bir durum. Dersimizi uygulamalı olarak anlattığımız için yaklaşık 1 aydır başlattığımız bu proje sayesinde de öğrencilerin gelişimi her geçen gün daha iyi bir noktaya geliyor" dedi.

Resim dersi sayesinde sınav stresini de attıklarını belirten 12'nci sınıf öğrencisi Serkan Şimşek, sosyal bir aktivite de gerçekleştirdiklerini söyledi. 10'ncu sınıf öğrencisi Sevda Eşsiz ise, "Bu çalışmaya severek katılıyorum. Güzel havanın tadını çıkarırken kendimizi de geliştirmiş oluyoruz. Okul müdürü ve öğretmenlerimiz bizi bu konuda çok destekliyorlar ve bu farklı etkinlik yeteneğimizi de geliştiriyor" diye konuştu.

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