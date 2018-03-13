Reşadiye, öğrencilerin uygulama alanı oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde geçen yıl 21 Temmuz'da meydana gelen Gökova depreminden en fazla etkilenen Reşadiye Mahallesi, üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim alanı haline geldi.

Datça'nın en eski yerleşim yerlerinden, kentsel SİT nedeniyle yıllardır onarılamayan eski taş yapıların bulunduğu Reşadiye Mahallesi'nde, birbiri ardına yaşanan sarsıntıların ardından çoğunluğu tescilli olmak üzere 28'i ağır 100'e yakın bina, az ve orta derecede hasar gördü. Deprem sonrası hasar tespitlerinin yapılması, binaların restorasyon projelerinin hazırlanması ve bölgenin bütünsel korunmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulan Reşadiye Mahallesi, bu yönüyle mimarlık fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim sahası oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 35 kişilik bir öğrenci grubunun bölgede yaptığı çalışmaların ardından bu kez de İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden 60 kişilik mimarlık fakültesi öğrenci grubu, 5 günlük bir çalışma için Reşadiye Mahallesi'ne gitti.ONARIM ÖNCESİ İNCELEME

Depremde hasar gören tescilli kültür varlıklarının doğru şekilde onarılmalarını sağlamak amacıyla İstanbul Medipol Üniversitesi ile Datça Belediyesi arasında hazırlanan protokol çerçevesinde, ücretsiz çalışma yapan üniversite öğrencileri, aynı zamanda derslerde gördükleri teorik bilgilerini, bu sayede pratik yaparak pekiştirme olanağı buluyor. Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülhan Benli, deprem sırasında hasar gören 19 tescilli bina üzerinde çalışma yaptıklarını belirterek, "Mimarlık bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, 'Rölöve restorasyon' dersleri kapsamında, buradaki binaların hasar tespit belgeleme çalışmalarını ve rölöve restorasyon projelerini yapacaklar. Burada bulunduğumuz süre içerisinde bölge halkının göstermiş olduğu samimiyet bizi mutlu etti. Az ve orta hasarlı binalar da çalışma yapabilmemiz için, bize evlerini açtılar" dedi.

Öğrenciler buradaki çalışmalarını tamamladıktan sonra, okuldaki dersleri kapsamında, tarihsel araştırmalar ve onarım önerilerini içeren çalışmalarını rapor halinde ilgili kurumlara iletilmesini sağlayacak.



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