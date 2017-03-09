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Renault işçileri, Avrupa'dan gelen sendika temsilcileriyle görüştü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - OYAK Renault'un Bursa fabrikasında çalışan işçiler, Fransa CGT, İspanya CC.OO, İngiltere Unite sendikaları temsilcileri ile bir araya geldi. Bursa'ya gelen Fransa CGT, İspanya CC.OO, İngiltere Unite sendikaları,...

Renault işçileri, Avrupa'dan gelen sendika temsilcileriyle görüştü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - OYAK Renault'un Bursa fabrikasında çalışan işçiler, Fransa CGT, İspanya CC.OO, İngiltere Unite sendikaları temsilcileri ile bir araya geldi.
Bursa'ya gelen Fransa CGT, İspanya CC.OO, İngiltere Unite sendikaları, Oyak Renault'un Emek semtindeki fabrikasına gidip işçileri ziyaret etti. Tüm vardiyalardaki işçiler ile buluşan konuk sendikacılar, işçilerin sorunlarını dinledi. 2 günlük ziyaretin ardından sendikalar, ortak bir basın açıklaması yaptı.
Birleşik Metal İş Bursa 5 Mayıs Şubesi’nde gerçeklen basın toplantısında ortak açıklamayı CGT Fransa Temsilcisi Nail Yalçın yaptı. Yalçın, “Bursa’da bulunduğumuz iki gün boyunca tüm vardiyalardaki işçilerimizi ziyaret ettik ve sorunlarını dinledik. OYAK Renault işçilerinin daha iyi çalışma koşulları, kendi sendikasını özgürce seçme hakkı, insanca yaşam sürdürebilecek bir ücret ve sakatlanmadan hastalanmadan çalışabilme hakkı için sürdürdüğü mücadele hem bizlere, hem de Avrupa’daki tüm Renault işçilerine örnek oldu. Maalesef şu anda geldiğimiz süreçte görüyoruz ki, fabrikanın içindeki baskılar gitgide artmakta, işçiler açıkça istifaya zorlanmaktadır. Bu Türkiye kanunlarına göre suç, uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu uygulamaları Fransa’da mahkeme konusu yapmaya hazırlanıyoruz. Bunun sonucunda bu uygulamaları gerçekleştiren yöneticiler hakkında yaptırımda bulunulması ihtimali var. Burada işçilerin sendikal tercihine saygı gösterilmediğini açıkça gösteriyor. Bu ihlallerin çözülmesi için de, gereken çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz" dedi.

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