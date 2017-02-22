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Rektöre hakaretten yargılanan gazeteci beraat etti

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da, haber fotoğraflarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'un yüzünü karartarak ve 'ok' işareti ile kapatarak hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan yerel internet haber...

Rektöre hakaretten yargılanan gazeteci beraat etti

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'da, haber fotoğraflarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'un yüzünü karartarak ve 'ok' işareti ile kapatarak hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan yerel internet haber sitesi sahibi Mehmet Demirci beraat etti.
Haftalık yayın yapan yerel gazetenin internet sitesinde geçen yıl ekim ayında kullanılan fotoğraflarda Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun yüzü ve vücudu karartıldı. Yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin haberde de protokolde yer alan Rektör Coşkun'un yüzü 'ok' işaretiyle kapatıldı.
Rektör Coşkun, kendisiyle ilgili sürekli eleştirel haberler yapılan internet sitesinde söz konusu fotoğraflarla eleştiri sınırlarının aşılarak küçültücü ve hakaret niteliğinde yayın yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Rektör Coşkun'un karartıldığı fotoğraflar ve 'ok' işaretiyle yüzünün kapatıldığı fotoğraf ile ilgili 'hakaret' suçundan Bolu Asliye  Ceza Mahkemesi'ndeki davalar birleştirildi.
Duruşmada savunma yapan Mehmet Demirci, karartma uygulandığı ileri sürülen fotoğraflarda Prof. Dr. Hayri Coşkun'un, haber içeriyle bir ilgisi olmadığı gerekçesiyle fotoğraftan çıkarıldığını, diğer fotoğrafta ise 'ok' işaretinin 'Coşkuyla kutlandı' başlığına dikkat çekmek amacıyla konulduğunu ileri sürdü. Sanık Demirci, hakaret içerikli bir söz, yazı, resim ve benzeri şeyleri kullanmadığını savunarak beraat talep etti.
Rektör Prof. Dr. Coşkun'un avukatı ise dosya kapsamı itibariyle sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğunu iddia ederek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, söz konusu suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, mahkumiyete yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle sanığın beraatına karar verdi.

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