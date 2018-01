Rektör Yardımcısı'ndan sahnede sürpriz performans

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül Fahriye Evren ile düet yaptı. Prof. Dr. Yıldız’ın 2 tango şarkısındaki performansı, otoritelerden tam not aldı.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül Fahriye Evren (soprano) ile öğretim görevlisi Nargiz Eminova, Sabancı Kültür Sitesi’nde şan konseri verdi. Konserin sürprizine ise ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, imza attı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız, bir anda seyircinin karşısına çıktı. Yrd. Doç. Dr. Evren bir süre şaşkınlık yaşadı. Ardından ikili birlikte şarkı söylemeye devam etti.

Sanata ve sanatçıya önem verilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, "Sanatın olduğu her yerde iyilik, güzellik ve incelik vardır. Mutluluk ve huzur içinde, üretken bir toplum yaratmak için, o toplumda sanatın hak ettiği değeri daima bulması gerekir. 'Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir' demiş ya filozof, işte bu yüzden, bilim alanında kanatlanıp yükselmek isteyen üniversiteler bilimin yanında, sanata da mutlak destek vermeliler. Zira bilimin kendisini ifade edebilmesi için sanata ihtiyacı vardır’’ diye konuştu. Bilimi ve sanatı birbirinden beslenen iki dost olarak nitelendiren Prof. Dr. Yıldız, "Üniversitemizin bilimde ve sanatta kanatlanarak yükseldiğini görmek bana inanılmaz mutluluk ve onur veriyor. Sanatın değer bulmadığı toplumlar, mahkum oldukları karanlık dünyalarını, aydınlıkmış sanırlar" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Gül Fahriye Evren de "Sanatı ve sanatçıyı her daim destekleyen hocamız harika bir performans sergiledi. Benim için çok gurur vericiydi. Erciyes Üniversitesi’nin sanat yüzünü de hocamızın desteğiyle göstermiş olduk. Darısı diğer üniversitelere olsun" diye konuştu.



