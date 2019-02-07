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Rektör Ulcay’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Tahsin AYDIN/BURSA,() - BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın dün vefat eden annesi Nermin Ulcay, Ulucami’de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın bir süredir aynı...

Rektör Ulcay’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Tahsin AYDIN/BURSA,() - BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın dün vefat eden annesi Nermin Ulcay, Ulucami’de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın bir süredir aynı üniversitenin Tıp Fakültesi'nde tedavi gören annesi Nermin Ulcay, dün hayatını kaybetti. Ulcay’ın bugün Ulucami’de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına, çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Hakan Saraç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve ailesi katıldı.
Nermin Ulcay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Paşa Mezarlığı’nda defnedildi.

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