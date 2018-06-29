Rektör Gür: Düşen uçağın bakımı 1 hafta önce yapılmıştı

GAZİANTEP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, geçen Çarşamba günü Adıyaman'ın Besni ilçesinde düşen üniversiteye ait eğitim uçağının kaza raporlarının henüz hazırlanmadığını ancak kırım ekibinin uçakla ilgili problem olmadığını söylediğini dile getirdi. Rektör Gür, "Bu uçağımızın bakımı kazadan 1 hafta önce Samsun'dan gelen ekip tarafından yapılmıştır" dedi.

Rektör Ali Gür, düzenlediği basın toplantısında üniversite hakkında bilgi verdi. Özellikle Mühendislik Fakültesi’nin başarılı olduğunu aktaran Gür şunları dedi:

"Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği dünya üniversiteleri arasında şu anda 387'nci sırada, tıp ve sağlık alanında 936'ncı sıradayız. Ülkemizde ilk 'TS EN ISO 9000:2015 Belgesi' alan spor kompleksi büyük başarılarımızdan biridir. Üniversitemizin ilk olarak başlattığı mühendislik alanındaki intörn uygulaması YÖK, tarafından politika haline getirilerek, tüm üniversitelere örnek model sunulmuştur."

'PİLOT 25 KİLOMETRE ÖNCE ATLAMIŞ'

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan Rektör Gür, geçen Çarşamba günü Gaziantep Havalimanı'ndan havalanan ve Adıyaman'ın Besni ilçesinde düşen eğitim uçağıyla ilgili konuştu. Gür, kazada pilot Mehmet Önal'ın ölümünden etkilendiklerini ve derin üzüntü içinde olduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"3 uçağımız var, 2'si tek motor, 1'i çift motor. Bunlar eğitim uçağı oldukları için çok ileri düzey teknoloji ile teşkilatlandırılmıştır. Bu uçağımızın da bakımı kazadan 1 hafta önce Samsun'dan gelen ekip tarafından yapılmıştır. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan görevlendirilen kırım ekibi geldi ve incelemesini yaptı. Şu anda resmi rapor henüz elimize geçmedi ama uçakla ilgili bir sorun olmadığı kanaatleri var. Fakat resmi rapor gelmeden bir şey diyemiyorum. Diğer taraftan, bu eğitim uçaklarında paraşüt yoktur. Bunlarda güvenlik üst düzey sistemde olduğu için otomatik plak kavramı vardır. Pilot herhangi bir şekilde panik atak, kalp veya bir rahatsızlık yaşadığı anda otomatik pilot tuşuna basarsa, uçak daha önceden tanımlanmış havaalanına otomatik iniş yapar. Bu uçağımızda da o sistem vardı. Özetle; gönül isterdi ki böyle bir şey olmasın ama oldu. İkincisi, uçakla ilgili rapor gelmedi ama gelecek ve bize şu an bildirilen uçakla ilgili bir sorun olmadığı. Arkadaşlar, pilotun 25 kilometre önceden atladığı kesin ama neden atladı, şu anda onun nedenini bulmaya çalışıyorlar."



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