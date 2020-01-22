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Rektör Çomaklı: FETÖ kamuya sızmak için ‘tavşan aday’ taktiğini uyguluyor

GENEL 22.01.2020, 12:11
Rektör Çomaklı: FETÖ kamuya sızmak için ‘tavşan aday’ taktiğini uyguluyor
ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ üyelerinin devlete yeniden sızmak için 'tavşan aday' taktiğini kullandığını ve örgütün bu yöntemle bir kuruma yüksek puan alan birden fazla adayın başvurmasını sağlayarak mutlaka kendi adamlarını yerleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Çomaklı, "100 üzerinden 99,9 gibi anormal yüksek puan alan çocuğu bir yere aday gösterdikleri zaman, onun yerine başka bir aday kazanamıyor. Onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede başka bir çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Dolayısıyla, birini almadığınızda, diğerini almaya mecbur kalıyorsunuz" dedi.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, gazetecilerle Senato Toplantı salonunda bir araya gelerek, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından sürdürülen 'Sosyal Medya Terörizmi FETÖ Örneği Analizi' çalışmasının ön araştırma sonuçlarını açıkladı. FETÖ'nün kamuya sızmada 'tavşan aday' adını verdikleri taktiği kullandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, "FETÖ mensupları, kendi belirledikleri tavşan adayları devlete entegre etmek için çalışma yapıyorlar. Özellikle kendi yapmış oldukları planlamalar dahilinde geçmişte meslek sınavlarından hileli şekilde yüksek puan aldırmış oldukları kişileri kamuya yerleştirmeye çalışıyorlar. 100 üzerinden 99,9 gibi anormal yüksek puan alan çocuğu bir yere aday gösterdikleri zaman, onun yerine başka bir aday kazanamıyor. Onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede başka bir çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Dolayısıyla, birini almadığınızda, diğerini almaya mecbur kalıyorsunuz" dedi.
Kamu idarecilerinin, başvuru yapan adayların son 10 yıllık puanlarına çok dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Prof. Dr. Çomaklı, “Bunlar zamanında, soru çalarak bu sınavlara girmiş, bu milletin hakkına girmiş kişiler. Bunlar mahrem imamların elindeki listelerde deşifre olmamış isimler. Ama bunları deşifre etmek çok kolay. Puana bakıldığında çok zeki görünen, ancak vasat olan kişiler olduğu görülüyor. Lisede çok vasat ama üniversite sınavında çok yüksek puan almış, üniversiteden mezun olurken çok düşük seviyede, ama meslek sınavında çok yüksek puan almış kişiler. Buna bakarak bile anlamak oldukça kolay" diye konuştu.
'3 MİLYON 250 BİN PAYLAŞIMIN SOSYAL AĞ ANALİZİ YAPILDI'
Prof. Dr. Çomaklı, Anadolu Üniversitesi’ne bağlı SODİGEM bilim kurulu tarafından FETÖ/PDY üyelerine ait 899 hesap tespit edildiğini ve 3 milyonun üzerindeki paylaşımların incelendiğini söyledi. FETÖ/PDY üyelerinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'u terk ederek Instagram ve algı operasyonları için de Twitter’ı kullandığını belirten Çomaklı, şöyle konuştu:
"SODİGEM ekibi tarafından geliştirilen yazılım aracılığı ile bu 899 örneklem hesaba ait 3 milyon 250 bin paylaşım üzerinde detaylı sosyal ağ analizi yapıldı. FETÖ mensupları devlet nezdinde deşifre olunca, örgüt kendine yeni bir mecra arıyordu. Günümüzde kendileri için en uygun ve güncel mecra da sosyal medyaydı. Şu anda bütün gücünü sosyal medya üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Twitter’da herkese ulaşabilme imkanı farklı. Orada herkes istediği şekilde yazabiliyor. Trump’a da yazabiliyorlar, Cumhurbaşkanımıza da yazabiliyorlar. Algı oluşturmak istedikleri zaman bir grubu hedef alarak yüklenebiliyorlar. İstedikleri bir bilgiyi yayabiliyorlar. Twitter’da KHK ile ihraç edilmiş kesimin mağdur olduğuna ilişkin algı yaratıyorlar. Facebook’tan ise yavaş yavaş vazgeçiyorlar ve Instagram’a doğru geçiyorlar. Bunun yanı sıra Patreon ismindeki sosyal ağı deneyerek, finans kaynağı sağlıyorlar. YouTube tarzı bir uygulama olan Patreon üzerinden kendi görüşlerini sunuyorlar. Örgütün alt kademe üyeleri ise Pinterest uygulamasını kullanıyor."

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