Rektör Ağırakça: Demokrasi, kadın ve sarığa dair bilgilerin hiçbirisi bana ait değildir

MARDİN Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça, kendisi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çamur at izi kalsın yaklaşımından hareketle, aslı astarı olmayan çirkin savlarla şahsıma isnat edilerek servis edilen demokrasi, kadın ve sarığa dair bilgilerin hiçbirisi bana ait değildir" dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, yayına hazırladığı ansiklopedide yer aldığı iddia edilen ifadeleri ile ilgili basında yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Prof.Dr. Ağırakça açıklamasında, son günlerde şahsı ile ilgili basın ve sosyal medyada çıkan gerçek dışı, karalama amaçlı, suçlayıcı, kurgusal haber ve yorumları büyük bir şaşkınlık ve ibret ile izlediğini belirterek, şöyle dedi:

"28 Şubat zihniyetinin refleksleriyle yaklaşım gösterenlerin her hâlükârda mahcup ve mağlup olmaları kaçınılmazdır. Buna rağmen, özellikle siyasal iktidara talip bir ana muhalefet partisi mensubu milletvekilleri ve Genel Başkanlarının araştırma ve inceleme zahmetinde bulunmadan bu saptırmaların maşalığına soyunmalarını hayretler içinde müşahede etmekteyim. Yazımı 30 yıllık evveliyata dayanan bir ansiklopedide yer alan bazı maddelere ait bilgilerin kırpılarak gündeme getirilmesi ve adeta cımbızlanarak kamuoyuna ahlaksızca sunulması vicdani sorumluluktan fersah fersah uzak kalmaktadır. Yüzlerce yazar tarafından kaleme alınmış ve binlerce maddeden oluşan bu yayında 'çamur at izi kalsın' yaklaşımından hareketle aslı astarı olmayan çirkin savlarla şahsıma isnat edilerek servis edilen demokrasi, kadın ve sarığa dair bilgilerin hiçbirisi bana ait değildir. Basın etik ilkelerini çiğneyerek kirli odaklara kalemşorluk yapan şahısların, iyi niyetten uzak kalemleriyle yazdıkları bu asılsız iftiraları bilerek sosyal medyada dolaşıma koyup sahiplenmeleri, vicdan ve ahlak açığının aleni bir göstergesidir. Akademik temellendirmeden tamamen uzak bir üslupla şahsımı hedefleyerek, yıllar önce yayınlanmış bir ansiklopedide yer alan ve kesinlikle bana ait olmayan bilgileri manipülatif çerçeveye oturtarak, yıllardır ulaşamadıkları iktidar hırslarını kara çalarak beslemeye çalışanları şiddetle kınıyor ve vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."

CHP Milletvekili Ali Şeker, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ağırakça'nın yayına hazırladığı ansiklopedideki ifadeler nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. CHP'li Şeker soru önergesinde, "Komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb düzenleri savunmak kâfirlik olarak tanımlanmakta ve tıpkı IŞİD zihniyeti gibi cezaları ölümdür denilmektedir. Hem bu ifadelerin hem de kadına bakışın IŞİD zihniyetinden bir farkı yoktur. Bu zihniyete gençlerimizi ve üniversiteleri neden teslim ediyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.