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Rejim saldırısı nedeniyle göç edenlerin sayısı 400 bini aştı
GENEL 23.01.2020, 14:24
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SURİYE’de Esad rejimi ve destekçileri tarafından İdlib ve Halep’in batı ve güneyindeki yerleşim alanların yönelik saldırılar nedeniyle göç kısmen de olsa devam ediyor. Son 2 günde Türkiye sınırına, 36 bin sivilin daha göç etmek zorunda kaldığı, son 2,5 ayda bu bölgeye göç edenlerin sayısının 400 bini geçtiği bildirildi.
Suriye'de Esad rejimi güçlerinin Rusya’nın da desteğiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarında olan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde, aralarında kadın ve çocuklar ile yaşlıların da bulunduğu 36 bin kişi, evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın olan güvenli bölgelere göç etti. Son 2,5 ayda göç edenlerin sayısı da 400 bini aştı.
Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve bulabildikleri kamyonetlere yanlarına alabildikleri kadar eşyalarını da alan sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı yakınlarındaki kamp bölgelerine, bazıları da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine geliyor. Yerel kaynaklar, çok yoğun olmamakla beraber İdlib bölgesindeki kampların dolu olması, yeni çadır kurulacak yer bulunamaması, altyapı eksikliği nedeniyle yer bulmakta zorluk çeken siviller, temel yaşam malzemesi de bulmakta da zorlanıyor.
Suriye'de Esad rejimi güçlerinin Rusya’nın da desteğiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarında olan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde, aralarında kadın ve çocuklar ile yaşlıların da bulunduğu 36 bin kişi, evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın olan güvenli bölgelere göç etti. Son 2,5 ayda göç edenlerin sayısı da 400 bini aştı.
Saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve bulabildikleri kamyonetlere yanlarına alabildikleri kadar eşyalarını da alan sivillerin büyük kısmı, Türkiye sınırı yakınlarındaki kamp bölgelerine, bazıları da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine geliyor. Yerel kaynaklar, çok yoğun olmamakla beraber İdlib bölgesindeki kampların dolu olması, yeni çadır kurulacak yer bulunamaması, altyapı eksikliği nedeniyle yer bulmakta zorluk çeken siviller, temel yaşam malzemesi de bulmakta da zorlanıyor.
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