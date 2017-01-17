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Reina'ya saldıran terörist ile ilgili detaylar

Reina'ya saldıran terörist Ebu Muhammed El Horasani kod adlı 33 yaşındaki Abdulkadir Masharipov, Özbekistan doğumlu. Evli ve 2 çocuğu bulunan Tacik uyruklu Masharipov, Özbek vatandaşı. Emniyet kaynaklarından...

Reina'ya saldıran terörist ile ilgili detaylar

 Reina'ya saldıran terörist Ebu Muhammed El Horasani kod adlı 33 yaşındaki Abdulkadir Masharipov, Özbekistan doğumlu. Evli ve 2 çocuğu bulunan Tacik uyruklu Masharipov, Özbek vatandaşı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terörist 3 gündür Esenyurt'ta takip ediliyordu. Masharipov, DEAŞ'ın Suriye'deki unsurlarıyla irtibatlıydı. Afganistan ve Pakistan'da 2 yıl eğitim alan teröristin İran üzerinden kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tahmin ediliyor. Masharipov, 16 Aralık'ta Konya'dan karayoluyla İstanbul'a geldi. Teröristin bildiği diller ise Özbekçe, Rusça, Arapça, Çince ve Türkçe. Terörist, Özbekistan'da da aranıyordu.
 

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