"Reina'ya saldıran terörist" alarmının yaşandığı Kirazlı Metro İstasyonu açıldı

Reina'ya saldıran teröriste benzeyen bir kişinin olduğu ihbarı üzerine kapatılan Kirazlı metro istasyonu yeniden açıldı. Aramalar nedeniyle söz konusu istasyon ve metro seferleri durdurulmuştu. İhbarın yapıldığı andan itibaren bölgeye yönlendirilen ve içlerinde özel harekat timlerinin de bulunduğu polis ekiplerini sayısı da düşürüldü.

