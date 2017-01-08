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Reina saldırısında şehit olan polis için mevlit okutuldu

MERSİN, () - İSTANBUL Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız için, memleketi Mersin'de mevlit okundu. Polis memuru Yıldız'ın şehit olmasının 7'nci...

Reina saldırısında şehit olan polis için mevlit okutuldu

MERSİN, () - İSTANBUL Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız için, memleketi Mersin'de mevlit okundu. Polis memuru Yıldız'ın şehit olmasının 7'nci günü nedeniyle verilen mevlide Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları Cezmi Türk Göçer, Süleyman Deniz, Mahmut Halal, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Aslı Yıldız’ın Toroslar ilçesinde bulunan evinde yapılan programda duygulu anlar yaşandı. Acısı taze olan anne Aslı Yıldız, zamam zaman gözyaşı döktü. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Mevlid-i Şerif okunan ve dualar edilen mevlitte, Vali Özdemir Çakacak şehit ailesinin ve yakınlarının acılarını paylaşarak teselli etmeye çalıştı.

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