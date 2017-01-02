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Reina saldırısında ölen 19 yaşındaki Büşra son yolculuğuna uğurlandı (2)

     İhsan YALÇIN -Hakime TORUN /İSTANBUL, ()  gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı. Büşra...

Reina saldırısında ölen 19 yaşındaki Büşra son yolculuğuna uğurlandı (2)

 

   İhsan YALÇIN -Hakime TORUN /İSTANBUL, ()  gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı.
Büşra Kösa arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya eğlenmeye gitti. Kösa ve 2 arkadaşı yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirdi. Büşra için bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz ile Büşra Kösa'nın çok sayıda yakını ve arkadaşı katıldı. Büşra'nın babası Mustafa Kösa, annesi Hülya Topuzlu ile ablaları Kübra ve Çağla Kösa cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Törende Büşra'nın ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Saldırı sırasında Büşra Kösa ile birlikte olan Duygu isimli arkadaşı da tabuta bakıp uzun süre ağladı. Cenaze töreninin ardından Büşra'nın tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

"YAVRUM BENİ ÖPTÜ GİTTİ, GELMEDİ"

Tabutun arkasında ilerleyen acılı anne Hülya Topuzlu'nun, "İnsan insana nasıl kıyabiliyor? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Şehitlere ağlıyoruz, benim de başıma geldi. Yavrum beni öptü gitti, gelmedi. Allah cezalarını versin" şeklindeki sözleri yürek burktu.

Büşra Kösa, Habipler'deki Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verildi.

4 AY ÖNCE AĞABEYİNİ KAYBETTİ

Öte yandan, Büşra Kösa'nın 26 yaşındaki ağabeyi Barış Kösa'nın, Bursa'da kurban bayramının ilk gününde silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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