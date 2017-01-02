Reina saldırısında ölen 19 yaşındaki Büşra son yolculuğuna uğurlandı (1)

İhsan YALÇIN -Hakime TORUN /İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı.
(FOTOĞRAF)
İhsan YALÇIN -Hakime TORUN /İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Kösa son yolculuğuna...
02 Ocak 2017 Pazartesi 14:44
İhsan YALÇIN -Hakime TORUN /İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 19 yaşındaki Büşra Kösa son yolculuğuna uğurlandı.
(FOTOĞRAF)
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