Reina saldırısına ilişkin 10 şüphelinin tutuklanması talep edildi...



Özden ATİK / İSTANBUL () - REİNA saldırısına ilişkin gözaltında bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi 10 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında şüphelilerin, saldırgan Abdulkadir Masharipov ile birlikte aktif faaliyetler yürüttükleri ve benzer eylem potansiyelleri bulunduğu belirtildi.



Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 10 şüpheli, polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten Savcı Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcı, tüm şüphelilerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından; şüphelilerden Abdurrauf Sert'i ise ayrıca saldırıda hayatını kaybeden 39 kişi nedeniyle 39 kez "Kasten öldürme" suçundan sevk etti.

ŞÜPHELİLERLE İLGİLİ TESPİTLER

Sevk yazısında şüpheliler ile ilgili tespitlere de yer verildi. Tespitler şöyle:

- Şüpheli Muhammed Ebulhasan'ın saldırgan Masharipov ile Afganistan'ın Veziristan blgesinde siyasi ve silahlı eğitim gördü. Masharipov ile Reina saldırısı öncesinde 4 kez buluştuğu tespit edildi.

- Şüpheli Abdurrauf Sert, Reina eyleminin planlayıcılarından. Halen gözaltında bulunan DEAŞ terör örgütünün güvenli evlerinden (Madafalar) sorumlu emir düzeyinde faaliyet gösteren Eyüp Korkusuz'un yardımcısı. Masharipov'un Esenyurt'ta yakalandığı ve barındırıldığı evin kira kontratı fotoğraf olarak şüphelinin cep telefonundan elde edildi.

-Şüpheli Maierdan Tuersun, Küçükçekmece'deki telefon satışı yapılan işyerini DEAŞ militanlarının irtibat yeri olarak kullandırdığı belirtildi. Masharipov'un kaçışı ve saklanması eylemlerini planlayan Tulpar Kod adlı İbrahim isimli DEAŞ militanıyla irtibatlı.

- Şüpheli Abulaiti Halike, saldırgan Masharipov'un kaçmasına yardım eden Tulpar Kod adlı İbrahim'in yardımcısı. Telegram üzerinden çok sayıda örgütsel görüşmesi tespit edildi. Telefon incelemesinde çok sayıda örgütsel paylaşım elde edildi.

-Şüpheli Kuerban Muhemmedemınşeyh, Masharipov'un saklanmasına yardım eden Muhammed Fatih kod isimli Muhammd Ebu Hasan ile irtibatlı ve birlikte hareket ettiği tespit edildi. Masharipov'a lojistik destek sağlayan şahıslarla irtibatlı.

-Şüpheli Maımaıtıalı Nuermaımaıtı, Tulpar Kod adlı İbrahim'in yardımcısı ve telegram üzerinden çok sayıda görüşmesi tespit edildi. Reina saldrısından sonra Hatay'dan illegal yollardan DEAŞ'a katılmak için çıkarken yakalanan Abulıkemu Maıtırehemu ile irtibatlı. Telefon incelemesinde çok sayıda DEAŞ ile ilgili fotoğraf ve paylaşımların bulunduğu tespit edildi.

-Şüpheli Abudureheman Aıhemaıtıtıohet, Reina planlayıcısı firari şüpheli Haku Kod adlı Mustafa Dursun ile irtibatlı. Hatay'dan Suriye Devleti'ne geçmek üzereyken yakalandı. Üzerinde bulunan defterde patlayıcı madde ve bomba yapımını gösteren bilgiler elde edildi.

-Şüpheli Maımaıtıtuersun Sulaıman, kardeşi halen Suriye'nin çatışma bölgelerinde DEAŞ militanı. Tulpar Kod adlı İbrahim ve Muhammed Kod ile irtibatlı.

-Şüpheliler Abulıkemu Maıtırehemu ve Maımaıtıtuohetı Balatınıyazı ise DEAŞ'a katılmak amacıyla Hatay'dan geçmek üzereyken yakanlandı.

TUTUKLANMALARINI TALEP ETTİ

Şüphelilerin, Abdulkadir Masharipov ile birlikte aktif faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyelleri bulunduğu da belirtildi. Savcılık, DEAŞ terör örgütü üyesi şüphelilerin, atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğunu belirterek suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumunu dikkate alarak tutuklanmalarını talep etti.