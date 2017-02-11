Reina saldırganına tutuklama istemi

Yüksel KOÇ/İSTABUL; () YILBAŞI gecesi Reina'daki katliamı gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Masharipov tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi.
16 Ocak'ta Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin ardından öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.
Abdulkadir Masharipov'un savcılık sorgusu yaklaşık 1 saat sürdü. Masharipov savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.