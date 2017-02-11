Reina saldırganı tutuklandı: Silivri Cezaevi'ne konuldu

Yüksel KOÇ - Özgür EREN - Mehmet İLKAY ÖZER -Murat DELİKLİTAŞ- Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL () - YILBAŞI gecesi Reina'da gerçekleştirdiği saldırıda 39 kişiyi öldüren, 79 kişiyi de yaralayan Abdulkadir Masharipov , "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçununun da aralarında bulunduğu 5 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta düzenlenen baskında gözaltına alınan Reine saldırganı Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov , 25 günlük emniyet sorgusunun ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ebu Muhammet kod adlı Abdulkadir Masharipov , soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü'nün odasına çıkarıldı. Saat 13.30'da sorguya alınanMasharipov'un sorgusu 14.30 sıralarında sona erdi. Savcı Kökçü, sorgusunu tamamladığı Abdulkadir Masharipov 'un, 39 kişinin ölümü, 79 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğunu belirterek, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü üyesi olmak", "Nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmek", "Nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçlarından tutuklanmasını istedi. Saldırgan, sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI

Abdulkadir Masharipov tutuklama kararının ardından 3'ü zırhlı olan 8 polis aracından oluşan konvoy eşliğinde cezaevine doğru yola çıkarıldı. Masharipov Silivri Cezaevi'ne konuldu.



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