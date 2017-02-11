Reina saldırganı tutuklandı: Saldırının detayları savcılık belgelerinde

Yüksel KOÇ -Mehmet İLKAY ÖZER - Özgür EREN - Enver ALAS - İstanbul,() ESENYURT'ta düzenlenen baskında yakalanan Reina saldırganı Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov, 25 günlük emniyet sorgusunun ardından bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Abdulkadir Masharipov, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü'nün odasına çıkarıldı. Saat 13.30'da sorguya alınan Masharipov'un sorgusu 14.30 sıralarında sona erdi. Savcı Kökçü, sorgusunu tamamladığı Masharipov'un, 39 kişinin ölümü, 79 kişinin de yaralanmasından sorumlu olduğunu belirterek, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü üyesi olmak", "Nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmek", "Nitelikli şekilde birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçlarından tutuklanmasını istedi.

Savcı Kökçü, mahkemeye yolladığı 8 sayfalık tutuklama müzakeresinde Tacik asıllı Özbek vatandaşı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı Abdulkadir Masharipov'un, 1 Ocak 2017 tarihinde Reina'ya yönelik 39 kişinin ölümü, 79 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan eylemi DEAŞ adına gerçekleştirdiği belirtildi.

KARISI DEAŞ'TAN RUSYA'DA TUTUKLANMIŞ

Masharipov'un 2011 yılında Rusya'de DEAŞ üyesi oldugu gerekçesi ile tutuklanan Zarina Nurullahyeva ile evlendiği belirtilen tutuklama müzakeresinde, çiftin Suriye'ye gitmek için önce İran'a gittikleri, İran'da 1 yıl bekledikleri ancak Suriye'ye geçemedikleri, 2016 yılı Ocak ayında yasadışı yollardan Van'dan Türkiye'ye geldikleri anlatıldı.

Türkiye'ye giriş yapan Masharipov'un İstanbul Bayrampaşa'ya gelerek Reina'nın firari planlayıcısı Tulpar ile buluştuğu, Konya ve Kayseri'de kaldığı, olay günü de anlatılan tutuklama müzakeresinde, Maşharipov'un 25 Aralık 2016 tarihinde Telegram programı üzerinden DEAŞ'ın Süriye'de aktif çatışma bölgesinde bulunan Abu Şüheda kod isimli örgüt elemanından 31 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da eylem yapmak için talimat aldığı kaydedildi.

OĞLUNA İNTİHAR EYLEMİ TAVSİYE ETMİŞ

Terörist Masharipov'un daha sonra gerek yüz yüze gerekse Türkiye içi ve dışındaki örgüt mensupları ile Telegram üzerinden görüşerek eylem hazırlığına başladığı belirtilerek, "Elektronik postasında bulunan 27 Aralık 2016 tarihli saat 25.57'de çekilen video görüntüsünde intihar eylemi yapacağını, çocuklarını büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını, oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapma tavsiyesinde bulunduğu tespit edilmiştir. Eşi Zarina Nurullahyeva ifadesinde Reina katliamından haberi olmadığını söylemişse de 27 Aralık 2016 tarihli eşinin veda videosunu Zarina Nurullahyeva tarafından çekildiği tespit edilmiştir" denildi.

Tutuklama müzakeresinde, 29 Aralık 2016 tarihinde Masharipov'un Zeytinburnu'nda kaldığı apartmanın önüne giden sadece gözleri açık olan maskeli, bereli, siyah giyimli ve açık kimliği tespit edilemeyen Kafkas kökenli birisinin, içinde AK 47 kalaşnikof tüfek, 6 şarjör, mermiler ve flash bang olan çantayı Masharipov'a teslim ettiği bilgisine yer verildi.

Masharipov'un, 31 Aralık 2016 tarihinde Zeytinburnu'ndan saat 19.00 sıralarında ayrılarak keşif yapmak amacıyla silahsız olarak Taksim'e gittiği anlatılan tutuklama müzakeresinde, yolların polis tarafından kapatılması nedeniyle Taksim'e gitmeden Zeytinburnu'na geri döndüğü, Ebu Cihad kod örgüt militanı ile Telegram üzerinden görüştüğü, hedef değiştirdiği, yılbaşı nedeniyle boş olacağı gerekçesi ile Cumhuriyet Gazetesi'ne eylem yapmadığı, bu nedenle Reina'nın seçildiği, etrafında polisin olmamasını görünce burada eylem yapmaya karar verdiği belirtildi.

Tekrar Zeytinburnu'na dönen Masharipov'un silah ve mühimmat çantasını alarak taksi ile Riena'nın olduğu yere gittiği belirtilen tutuklama müzakeresinde, saat 01.15'te Reina'nın giriş kapısına 10 metre mesafede taksiden indiği, silah ile giriş kapısına koşarak gittiği, önce görevli olmadığı halde ısınmak veya başka bir amaçla giriş kapısında bulunan polis memuru Burak Yıldız ile özel güvenlik görevlisini şehit ettiği belirtildi.

Reina'ya giren şüpheli Maşharipov'un içeride yılbaşını kutlayan insanların üzerine soğukkanlı bir şekilde öldürme kastı ile ateş etmeye başladığı anlatılan tutuklama müzakeresinde, mermisinin bitene kadar ateş ettiği, flash bang patlatarak insanları korku ve paniğe düşürdüğü, bu sırada şarjör değiştirerek ateş etmeye devam ettiği, mermilerin tamamını kullandığı, zırhlı hafif taktik araçlarına karşı geliştirilen zırh delici çelik çekirdekli mermiler kullandığı, bu şekilde kalabalık gurup içinde birden fazla insanın tek atışla yaralandığı, son kullandığı flash bangin elinde patlayarak elinden yaralanmasına, kaşları ile saçlarının yanmasına neden olduğu ifade edildi.

POLİSLER YARALI DİYE KALDIRIMA OTURTMUŞ

"Flashbang"in patlaması nedeniyle kısa süre sarsıntı geçiren şüphelinin ölü ve yaralıların arasından soğukkanlı bir şekilde çıkış kapısına doğru yürüdüğü, çıkış kapısına yaklaştığında yere yatarak sürünmeye başladığı, saat 01.21 sıralarında Reina'dan çıktığı anlatılan tutuklama müzakeresinde, olay yerine gelen özel harekat polislerine yakalandığı, yaralı zannedilerek kaldırıma oturtulup bırakıldığı, bu kez sekerek yaralı numarası yapıp Reina'dan uzaklaştığı kaydedildi.

ATEŞ EDEREK KAÇTI

Abdulkadir Masharipov'un, parasını Reina'da bıraktığı montun cebinde bıraktığı için üç ayrı taksi ile Zeytinburnu'na döndüğü anlatılan tutuklama müzakeresinde, orada yakalanacağını anladığı için aynı gün başka bir örgüt evine gittiği, MİT'ten gelen bilgi ile Telegram üzerinden örgüt mensupları ile görüştüğünün tespit edildiği, bu nedenle Sefaköy'e baskınlar yapıldığı, ancak Anadolu yakasına geçtiği için yakalanamadığı, 3 Ocak 2017 tarihinde Sefaköy'de E-5 üzerinde trafik polislerinin uygulamasına takıldığı, polislerin Abdulkadir Masharipov'u tanıması üzerine içinde bulunduğu araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru hızla kaçmaya başladığı, polis aracına tabanca ile ateş açılması sonucu polisin takibi bıraktığı, Abdulkadir Masharipov ve 2 DEAŞ terör örgütü üyesi aracı Piyalepaşa yokuşunda terk ettiği ifade edildi. Polis takibinden kaçan Masharipov'un tekrar Sefaköy'e döndüğü, buradan da Esenyurt'a gittiği bilgisine yer verilen tutuklama müzakeresinde, yapılan istihbari çalışmalar sonucu Masharipov'un 16 Ocak 2017 günü yakalandığı, ifadesinde Türkiye Cumhuriyeti devletini kafir olarak gördüğünü, DEAŞ'ın Türkiye'deki iç eylemlerinden sorumlu Ebu Cihad kod isimli terör örgütü mensubunun görevlendirmesi ve talimatı ile Reina eylemini gerçekleştirdiğini itiraf ettiği belirtildi.

Savcı Gökalp Kökçü'nün tutuklama talebiyle sevk ettiği Maşharipov, 11. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.

ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİĞİNDE ÇIKARILDI

Abdulkadir Masharipov tutuklama kararının ardından 3'ü zırhlı olan 8 polis aracından oluşan konvoy eşliğinde cezaevine doğru yola çıkarıldı. Masharipov Silivri Cezaevi'ne konuldu.