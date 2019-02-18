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Reina saldırganı: Bu eylemi ben yapmadım 

Serpil KIRKESER İstanbul - ORTAKÖY'deki eğlence merkezine Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, olaydan 2 yıl sonra mahkemede savunmasını yaptı. Kapalı...

Reina saldırganı: Bu eylemi ben yapmadım 

Serpil KIRKESER İstanbul - ORTAKÖY'deki eğlence merkezine Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, olaydan 2 yıl sonra mahkemede savunmasını yaptı. Kapalı oturumda savunmasını yapan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Abdulkadir Masharipov'un "Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dediği öğrenildi. 

SAVUNMASINI TÜRKÇE YAPTI
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan 10. duruşmada Abdulkadir Masharipov izleyicilerin ve gazetecilerin olmadığı kapalı oturumda savunmasını yaptı. Savunmasını Türkçe yapan sanık Abdulkadir Masharipov'a zorlandığı yerlerde de tercümanın yardım ettiği öğrenildi. Eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle önce İran'a, ardından Pakistan'a daha sonra da Türkiye'ye geldiğini anlatan Abdulkadir Masharipov'un İstanbul'da da sürekli ev değiştirmek zorunda kaldığını savunmasında anlattığı öğrenildi.

"OLAY GECESİ ELİNDE KALAŞNİKOF OLAN KİŞİ BEN DEĞİLİM"
Abdulkadir Masharipov, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının yanına gelerek internette  haberlerde kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şok olduğunu söylediği belirtildi.
Sanık Masharipov, medyanın kendisinin öne sürdüğünü yanında kimliği olmadığı için korkarak saklandığını söylediği kaydedildi. "Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dediği öğrenilen Abdulkadir Masharipov'un tüm suçlamaları ve delilleri kabul etmediğini söylediği ifade edildi. Öte yandan Masharipov'un 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiğini söylediği emniyet ifadesini ve Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesini mahkemede reddettiği kaydedildi. Sanık Masharipov'un savunmasının tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi. 


 

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