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Reina'nın sahibi Koçarslan'dan saldırıyla ilgili açıklama

  İSTANBUL, () Su Entertainment Group Yönetim Kurulu Başkanı Memet Koçarslan, sahibi olduğu Reina'ya yapılan terör saldırısıyla ilgili  açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Ortaköy'deki işletmemizde saat...

Reina'nın sahibi Koçarslan'dan saldırıyla ilgili açıklama

 


İSTANBUL, () Su Entertainment Group Yönetim Kurulu Başkanı Memet Koçarslan, sahibi olduğu Reina'ya yapılan terör saldırısıyla ilgili  açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Ortaköy'deki işletmemizde saat 01.15 sıralarında gerçekleşen hain saldırının büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Yaşadığımız bu korkunç olay, insanlığa, milletimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize, ekonomimize, turizmimize yani tüm ülkemize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. İçimiz kan ağlıyor, kurşunlar ciğerimize saplandı… Bu hain saldırıda hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, kapıdaki görevli polis arkadaşlarımız, içeride bulunan turist kardeşlerimiz, garsonundan komisine kadar hepsi bizim evlatlarımızdır. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimiz için Allah’tan rahmet, yaralananlar için acil şifalar, ailelerine ise sabır ve metanet diliyorum.

Yaklaşık iki haftadır Arnavutköy-Bebek-Ortaköy Boğaz hattında olağanüstü emniyet tedbirleri alınmış, tüm bu noktalara çadırlar kurulup 24 saat sabit uygulama yapan ekipler yerleştirilmiştir. Sahil güvenlik ekipleri ile deniz tarafında da gerekli önlemler alınmıştır. Emniyet güçlerimiz tarafından alınan tüm bu önlemlere rağmen maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. 
İnsanlığa, milletimize ve ülkemize yapılan bu terör saldırısının, birliğimizi bozamayacağına, kardeşliğimizi yok edemeyeceğine, devletimizin milletimizle el ele terörü yok edeceğine inancımız tamdır."

 

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