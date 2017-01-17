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Reina katlimaını gerçekleştiren teröristin yakalndığı operasyona dair DHA'ya özel görüntüler

Ersan SAN İSTANBUL Reina katliamı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi. Teröristin Esenyurt'taki adresini belirleyen polis, operasyon düğmesine bastı. Saldırgan ve yanındaki kişi gözaltına...

Reina katlimaını gerçekleştiren teröristin yakalndığı operasyona dair DHA'ya özel görüntüler

Ersan SAN İSTANBUL

Reina katliamı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi. Teröristin Esenyurt'taki adresini belirleyen polis, operasyon düğmesine bastı. Saldırgan ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar olağanüstü güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı. Bu sırada çevrede bulunanların gözaltına alınanlara tepki gösterdiği görüldü. Bu sırada kamerası kayıttaydı.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınan kişinin çıkarılması

-Vatandaşların tepki göstermesi

-Zırhlı araçlar

 

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