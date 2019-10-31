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Reina katliamı davasında mütalaa açıklanmadı

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki  eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği, saldırgan Abdülkadir Masharipov'un bir numaralı sanık olduğu davada esas hakkında mütalaa açıklanmadı....

GENEL 31.10.2019, 11:16
Reina katliamı davasında mütalaa açıklanmadı

Halil YILMAZ / İSTANBUL, () ORTAKÖY'deki  eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği, saldırgan Abdülkadir Masharipov'un bir numaralı sanık olduğu davada esas hakkında mütalaa açıklanmadı. 27 Ocak'a ertelenen davanın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında görülmesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen duruşma, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görüldü. Duruşmanın 13. celsesi avukat taleplerinin alınmasıyla başladı. Duruşma savcısı değiştiği için esas hakkında mütalaa açıklanmadı. Duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda  görülmek üzere 27 Ocak’a ertelendi.  

İDDİANAME  
Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet"  suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti.

 

 

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