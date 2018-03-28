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Reina katliamı davasında 2 tahliye

  Ümit TÜRK/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da geçtiğimiz yılın  ilk saatlerinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanık...

Reina katliamı davasında 2 tahliye

 

Ümit TÜRK/İSTANBUL, () BEŞİKTAŞ Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da geçtiğimiz yılın  ilk saatlerinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanık tahliye edildi. 

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de yapılan duruşmanın 7. oturumunda müştekilerin beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti dün gece ara kararını verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ulugbek Khuda Ayberdiev ve Maitibake Tusunmaimaiti'nin tahliyesine karar verdi. Dijital raporların beklenmesine karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın 18-19 Temmuz'da yine Silivri'de yapılmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDE YER ALAN EYLEMLERİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianameda, Ulugbek Khuda Ayberdiev'in Fatih'te bulunan bir kargo şirketinin yetkilileri arasında olduğu, söz konusu kargo şirketinin Telafer'deki terör örgütü DEAŞ yanlısı 'Yaşar Grubu-Talha Bin Ubeydulah Ketibesi"nden sorumlu Ubeyde kod isimli Yaşar Akkaş'a ulaştırmak üzere 35 kg içinde yaşam malzemelerin bulunduğu kargo gönderildiği tespitine yer veriliyor. İddianamede söz konusu sanığın da DEAŞ Terör Örgütü bünyesinde faaliyet yürüten militan olduğu belirtiliyor. 

İddianamede Maitibake Tusunmaimaiti'nin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtilerek bu sanığın, Reina eylemini gerçekleştiren şüpheli Abdulkadir Masharipov ile irtibatlı şahıslarla bağlantılarının bulunduğu tespitine ver yeriliyor. Sanığın, DEAŞ'ın İstanbul'daki hücre evlerinde yakalandığı belirtilen iddianamede, yapılan aramada, DEAŞ terör örgütü eylemlerinin finansmanında kullanılan 159.380 dolar ele geçirildiği kaydedildi. 

İddianamede sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış hapsi istenirken, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor. 

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