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Reina Katliamı Davası: 19 sanığın tahliyesine karar verildi...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 39'u tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada 19 sanığın tahliyesine karar verildi. Abdulkadir...

Reina Katliamı Davası: 19 sanığın tahliyesine karar verildi...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-ORTAKÖY'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 39'u tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada 19 sanığın tahliyesine karar verildi. Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. 

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti, tahliye taleplerine ilişkin ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, üzerlerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerlerine yüklenen suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması gerekçeleriyle 19 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen 19 sanığın ayrıca yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbirleri de uygulanmasına karar verildi.  

20 SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, Tene Traore ve Zarina Nurullayeva'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. 

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