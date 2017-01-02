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Reina'daki saldırıda ölen Seymen'in cenazesi babaevinde

İSTANBUL Ortaköy’deki bir eğlence mekanındaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon’un Sürmene İlçesindeki babaevine getirildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu....

Reina'daki saldırıda ölen Seymen'in cenazesi babaevinde
İSTANBUL Ortaköy’deki bir eğlence mekanındaki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon’un Sürmene İlçesindeki babaevine getirildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Seymen'in cenazesi ardından toprağa verildi.
Yılbaşı gecesi İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısında kasığına aldığı kurşunla hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi, öğle saatlerinde baba evine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut eve yaklaşınca abla Didem Seymen, "Mustafam" diye bağırarak feryad etti, acılı anne Saime Seymen de, “Oğlum, ballım, tatlım. Sen şehit mi oldun? Arkadaşların düğününe gelecekti, cenazene geldi” diyerek gözyaşı döktü. Mustafa Sezgin Seymen’in tabutunun başından ayrılmayan 3 aylık nişanlısı Sezen Arseven de sürekli gözyaşı döktü.
Helallik alınması sırasında din görevlisince yapılan dua sırasında kalabalıktan birinin, “Hocam, Mustafa şehit. Kurban olayım sana, Mustafa’nın şehit olduğunu söyle. Çekinme, söyle” diye seslenince din görevlisi, “Cenabı Allah inşallah şehitlerden yazar” diyerek duasına devam etti.

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