İSTANBUL Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin de arasında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin yakalandığı Esenyurt'taki evin içi görüntülendi.
Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin evinden görüntüler
Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin de arasında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin yakalandığı..
17 Ocak 2017 Salı 09:26
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